En medio de la polémica por el caso del chofer de Guadalupe Taddei y los contratos con el INE, Higinio Martínez pidió a la consejera presidenta que aclare las acusaciones.

“La titular del INE por supuesto debe responder de manera rápida pronto a estos señalamientos” Higinio Martínez

Así lo planteó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores al señalar que la respuesta de Guadalupe Taddei ante las acusaciones tiene que ser rápida.

Sin embargo, Higinio Martínez se pronunció en contra de la renuncia de la consejera presidenta del INE, pues sostuvo que también es necesario que el caso de su chofer se investigue.

Higinio Martínez pide que Guadalupe Taddei aclarar acusaciones de contratos a su chofer

Documentos señalan que Jonathan Navarrete Torres, chofer de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, recibe un sueldo de 70 mil pesos al mes que no corresponden a sus funciones.

Lo anterior debido a que en dichos documentos se establece que el colaborador de la funcionaria electoral, está registrado como representante de una empresa proveedora de insumos para el INE.

Ante el caso en el que se reveló que el chofer representa de forma irregular al Corporativo Zeg, Higinio Martínez pidió a Guadalupe Taddei que aclare cuanto antes las acusaciones.

“Yo lo que llamaría es que se investigue lo que se daba investigar y si hay que sancionar, hay que sancionar” Higinio Martínez

Abordado por medios de comunicación, Higinio Martínez señaló que cuando menos, el caso es delicado, pues no es posible que el INE sea señalado por posibles actos de corrupción.

Por ello, insistió en que debe haber celeridad por parte de Guadalupe Taddei, pues reiteró que la consejera presidenta del INE está obligada a responder y aclarar los hechos denunciados.

Higinio Martínez (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Higinio Martínez rechaza que Guadalupe Taddei deba renunciar

Al pronunciarse por las acusaciones en contra de Guadalupe Taddei por el caso de su chofer, Higinio Martínez negó que la consejera presidenta del INE tenga que renunciar a su cargo.

Cuestionado por dicha posibilidad, el senador reiteró que antes de proceder con una medida de ese tipo, lo primero que debe ocurrir es que Guadalupe Taddei aclare el caso en cuestión.

Guadalupe Taddei: su chofer aparece vinculado a una empresa proveedora del INE (Eduardo Díaz)

En ese sentido, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores sostuvo que es necesario iniciar una investigación y de encontrarse responsables, sean sancionados conforme a la ley.

En especial porque destacó que el caso está relacionado con dinero público y ocurre a inicios de un proceso electoral fundamental, por lo que sentenció que se tienen que asumir responsabilidades.