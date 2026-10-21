El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno exigió que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei renuncie a su cargo por el caso de su chofer.

“Si Guadalupe Taddei no puede esclarecer estos graves señalamientos, debe presentar SU RENUNCIA” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Así lo planteó el también diputado federal al demandar que Guadalupe Taddei dé la cara ante los señalamientos y de no ser capaz de aclarar las acusaciones, se separe del puesto.

De la misma forma, Alejandro Moreno pidió que se inicie una investigación exhaustiva en torno al caso del chofer de la presidenta del INE para que se determinen las responsabilidades que correspondan.

Alejandro Moreno exige que Guadalupe Taddei renuncie por caso de su chofer (@alitomorenoc/X)

Alejandro Moreno pide renuncia de Guadalupe Taddei

El pasado 19 de octubre, se reveló que Jonathan Navarrete Torres, chofer de Guadalupe Taddei, percibe un sueldo de 70 mil pesos mensuales debido a que está registrado como jefe de departamento.

La información publicada por el diario Reforma señala que el colaborador, está registrado como apoderado legal de una empresa proveedora de insumos para el INE.

Por el caso, diversas figuras han exigido respuestas, como el caso de Alejandro Moreno, quien al pronunciarse por el caso, demandó que la consejera presidente del INE renuncie al cargo.

“Guadalupe Taddei tiene la obligación de dar la cara y ofrecer explicaciones claras a los mexicanos. No hay espacio para el silencio, las evasivas ni los encubrimientos” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

En su mensaje, Alejandro Moreno sentenció que el caso del chofer de Guadalupe Taddei es “gravísimo y escandaloso”, pues dijo que los señalamientos son “inadmisibles” para la autoridad electoral.

Ante ello, el dirigente tricolor señaló que si Guadalupe Taddei no es capaz de esclarecer las acusaciones, es necesario que presente su renuncia como consejera presidenta del INE.

Lo anterior debido a que sostuvo que de no aclararse el asunto, la confianza de los mexicanos en las instituciones está en riesgo cuando es más necesario que se defienda ese aspecto que a un funcionario.

Alejandro Moreno exige investigación por caso de chofer de Guadalupe Taddei

Al pronunciarse sobre el caso del chofer de Guadalupe Taddei, Alejandro Moreno también demandó que se lleve a cabo una investigación por los hechos en cuestión.

En torno a ello, el líder nacional del PRI sostuvo que la indagatoria por el posible caso de corrupción, debe ser exhaustiva y con total transparencia para determinar responsabilidades.

Con ello, Alejandro Moreno destacó que nada, ni nadie, puede pasar por encima “de la ley ni utilizar las instituciones públicas para favorecer intereses particulares”.