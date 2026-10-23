Uuc-kib Espadas también se pronunció sobre la polémica alrededor de Guadalupe Taddei y definió como “desproporcionado” pedir su renuncia al INE rumbo a las elecciones 2027.

Si bien Uuc-kib Espadas consideró como graves las acusaciones contra Guadalupe Taddei, aseguró que hay órganos que tienen su debido proceso para investigarlos.

Por lo que el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) pidió que no se aborde de nuevo el tema en una sesión extraordinaria del Consejo General, como la de este jueves 22 de octubre.

Uuc-kib Espadas considera desproporcionado que Guadalupe Taddei renuncie por polémica

Ante solicitudes de los grupos parlamentarios, Uuc-kib Espadas aseguró que solicitar a Guadalupe Taddei presentar su renuncia por un reportaje con información crítica, es grave.

Uuc-kib Espadas considera "desproporcionado" pedir la renuncia de Guadalupe Taddei (Captura de pantalla)

Añadió que inclusive si no hubiera iniciado ya un proceso electoral como el de 2027, la renuncia de un funcionario no puede darse por información que no se ha comprobado.

El consejero del INE aseguró que nadie puede forzar la destitución de una persona sólo basándose en acusaciones pese a que los señalamientos contra Guadalupe Taddei son graves.

Uuc-kib Espadas añadió que pese a que se iniciaron las averiguaciones, la posibilidad de una renuncia se daría con los procesos del Órgano Interno de Control.

Por lo que instó a los partidos políticos a la calma, ya que se debe recurrir a las instituciones correspondientes, como lo sería la Auditoría Superior de la Federación.

Uuc-kib Espadas pide esperar certeza ante los señalamientos contra Guadalupe Taddei

En su pronunciamiento, Uuc-kib Espadas también destacó que si bien la oposición debe cumplir su función de cuestionar, no se puede “saltar” sólo por un reportaje.

Ante ello, Uuc-kib Espadas reiteró durante su discurso que para determinar las acusaciones sobre los contratos, deben ser valoradas por las instituciones construidas por el Estado.

Y aunque destacó que la democracia necesita una prensa crítica en vez de una complaciente y ocultamiento por parte de los medios, pidió que se comprueben los señalamientos.