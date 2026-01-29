En su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum no pudo evitar reír cuando le preguntaron sobre lo ocurrido con Felipe Calderón en una universidad de París.

“Sin comentarios, solito se explica lo qué ocurrió”, dijo y aunque parecía que Claudia Sheinbaum se reservaría sus comentarios sobre el ex Presidente de México, Felipe Calderón, no lo hizo.

La mandataria comenzando hablando de la importancia de conocer la historia de México, sobre todo los jóvenes ya que en 2030 elegirán a sus próximos gobernantes.

Y enseguida habló de la gran falla de Felipe Calderón, durante su gestión, de 2006 a 2012.

De acuerdo con Sheinbaum, el miembro del Partido Acción Nacional, ambos de 63 años de edad, declaró de manera irresponsable la guerra al narcotráfico, acción que provocó la muerte de mucha gente.

“Declararon la supuesta guerra contra el narco. El propio presidente hablaba de víctimas colaterales o que no importaba que hubiera víctimas colaterales, que eran necesarias o que no importaba ¿Qué son víctimas colaterales? Civiles. Fue la peor época del secuestro” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum pide no olvidar lo que hizo Felipe Calderón en su sexenio (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Asegurando que el plan estaba mal desde su origen, recordó que Genaro García Luna, quien fungió como Secretario de Seguridad Pública durante la gestión de Felipe Calderón, estaba coludido con narcotraficantes.

“García Luna estaba coludido con los narcos...poner a una persona a cargo de esa guerra que estaba coludido y que siguió con mucha corrupción” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum llama “Presidente espurio” a Felipe Calderón

Tras hablar de las fallas de la administración de Felipe Calderón, Claudia Sheinbaum dejó claro que no lo llamará “presidente” ya que ocupó el puesto sin ser elegido por el pueblo, razón por la que lo llama “espurio”.

“No le digo presidente porque el llegó con un fraude electoral, el fue presidente espurio y hay que recordarlo. En 2006 hubo un fraude electoral y él llega sin haber sido elegido por el pueblo y para legitimizarse declara la guerra al narco” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

"Sin Comentarios", dijo la Presidenta @Claudiashein sobre los estudiantes que increptaron a @FelipeCalderon.



Asimismo, señaló que: "No le digo presidente Calderón porque llegó con un fraude electoral, fue presidente espurio. En 2006 hubo un fraude electoral y él llega sin haber… pic.twitter.com/xO2pUYoPHd — Berenice (@BereniceDiazG) January 29, 2026

Así como aprovechó para, una vez más, lanzarse contra la oposición asegurando que éstos son quienes hablan mal de su gobierno para causar tensión y a su vez provocar un rompimiento en a relación de México con Estados Unidos.