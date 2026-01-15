El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, fue blanco de burlas por compartir el “último atardecer de 2025” hoy 14 de enero de 2026.

A través de sus redes sociales, Felipe Calderón compartió lo que era una bella postal desde el puerto de Acapulco, Guerrero, pero que generó risas por llegar prácticamente a la mitad del primer mes de 2026.

Las burlas a Felipe Calderón por compartir el “último atardecer de 2025” a mitad de enero

Este miércoles 14 de enero, Felipe Calderón publicó un mensaje de buenos deseos compartiendo lo que fue el “último atardecer de 2025” para él desde Acapulco, Guerrero, junto al mensaje: “Que venga lo mejor este año, que ha empezado con todo!”.

Pese a los buenos deseos del expresidente de México, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad y llenaron de burlas la publicación debido a la “tardanza” con la que esta llegó.

Se burlan de Felipe Calderón por compartir el “último atardecer de 2025” en enero (Captura)

Algunos señalaron que la fiesta del 31 de diciembre de Felipe Calderón “estuvo buena”, pues aseguraron que “apenas había despertado” el exmandatario.

Otros tantos lo compararon con el personaje “soldado del invierno”, señalando que fue descongelado a 14 días de haber iniciado el 2026.

Uno de los comentarios señaló que quizá para él era “45 de diciembre”, motivo por el cual estaba compartiendo hasta ahora el último atardecer de 2025.

Un comentario adicional sugirió que Felipe Calderón se encontraba de “after” por la fiesta del 31, convirtiendo así su emotiva publicación en un mensaje en donde las risas no faltaron.