Estudiantes protestaron contra Felipe Calderón durante su participación en una conferencia en una conocida universidad de París, en la que el expresidente de México fue potente.

Pese a que ya han pasado años desde que dejó la presidencia, Felipe Calderón sigue siendo el foco de protestas e insultos; en esta ocasión, los estudiantes le gritaron: “asesino”.

“Asesino, lárgate”: Estudiantes protestan contra Felipe Calderón en universidad de París

Felipe Calderón participó en un panel de discusión organizado por la Institut d’études politiques de Paris (Science Po), es una prestigiosa universidad francesa enfocada en ciencias sociales y política.

En el evento, un grupo de estudiantes que hablaban perfecto español comenzaron a protestar en contra de Felipe Calderón gritándole “asesino” y pidiendo que se “largara” del lugar.

Tras la pequeña protesta en este evento, el expresidente Felipe Calderón se mostró nervioso, pero el panel no se detuvo y continuó con normalidad; hasta el momento no ha dicho nada al respecto.

De acuerdo con la información, este panel de discusión llamado “Wanted: A un secretary general for a broken world”, estaba programado a las 6:30 pm (hora local) y también participaron:

Terezie Hiclová, estudiante de maestría en Seguridad Internacional

Hina Rabbani Khar, presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional

Vera Songwe, presidenta y fundadora del Fondo de Liquidez y Sostenibilidad

Achim Steiner, presidente de la Conferencia de Sostenibilidad de Hamburgo