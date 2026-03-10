La tarde del lunes 9 de marzo, se registró una fuerte lluvia y granizada en Tecámac, Estado de México, que dejó calles blancas y la autopista México-Pachuca colapsada.

La granizada se debería a la llegada de la cuarta tormenta invernal y el frente frío 40, que dejará lluvias puntuales en el Estado de México acorde con el Servicio Meteorológico Nacional.

Granizada en Tecámac colapsa circulación en autopista México-Pachuca

Derivado de la granizada en Tecámac que dejó a varios automovilistas atrapados en la autopista México-Pachuca, se registra tráfico moderado desde avenida Río de los Remedios.

Asimismo, la circulación se complica desde la caseta de cobro Ojo de Agua, pasando Tecámac y hasta la entrada a Zumpango, tanto por la autopista México-Pachuca de cobro y libre.

Desde camiones de doble rueda hasta automóviles se quedaron varados con dirección en Tizayuca, debido a la acumulación de granizo, un aproximado de 20 cm de altura.

Las afectaciones del granizo incluyen inundaciones en el cruce de la autopista México-Pachuca con Venta de Carpio, así como asfalto resbaladizo, por lo que piden extremar precauciones.

Granizada en Tecámac colapsa autopista México-Pachuca (Redes sociales)

Acorde con Waze, derivado del granizo en Tecámac, otras vialidades con tráfico son la Vía Morelos, así como la avenida José López Portillo, con avance lento.

Granizada en Tecámac: AIFA y Mexibús reportan actividades normales

Las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) también se vieron cubiertas de blanco debido a la granizada en Tecámac la tarde del lunes 9 de marzo.

Sin embargo, hasta el momento las redes oficiales del AIFA no han reportado interrupción en sus actividades por la granizada, así como tampoco en las vías que llevan al aeropuerto.

De la misma forma, el servicio de Mexibús, en especial sus Líneas 1 (Ciudad Azteca-AIFA) y 4 (La Raza-Tecámac), no han reportado afectaciones en su servicio.