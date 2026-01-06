En la conferencia matutina de este 6 de enero de Claudia Sheinbaum, los Reyes Magos sorprendieron a todos y junto con varios niños, partieron la tradicional rosca.

Claudia Sheinbaum festeja el Día de Reyes partiendo la rosca con niños invitados

Este 6 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el Día de Reyes con la presencia de infantes en su conferencia mañanera, en donde al final llegaron los Reyes Magos para partir la rosca y repartir juguetes a todos los que asistieron a la conferencia.

Los menores de edad que estuvieron presentes en la conferencia matutina de la presidenta, son los hijos de los periodistas que acuden todos los días; pero este 6 de enero, los infantes le realizaron preguntas a Claudia Sheinbaum sobre la comida chatarra y bebidas azucaradas en escuelas.

Antes de concluir, la mandataria les dedicó un son y recibió a los Reyes Magos, quienes repartieron no solo juguetes a los niños presentes en la conferencia matutina, además los asistentes partieron la rosca este 6 de enero con motivo de la celebración que ya es toda una tradición en México.

Los Reyes Magos llegan a la conferencia de Claudia Sheinbaum (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM / Galo Cañas Rodríguez)