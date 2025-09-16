La conferencia mañanera del pueblo de hoy 16 de septiembre que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no se llevará a cabo y el Desfile militar tiene todo que ver.

De lunes a viernes se lleva a cabo la conferencia mañanera del pueblo organizada por el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pero en ocasiones especiales o días festivos esta se interrumpe como es el caso de hoy 16 de septiembre, día de la Independencia de México.

En fechas como hoy 16 de septiembre, año con año se lleva a cabo el desfile cívico militar por la Independencia de México, en el que participa la persona encarga del Ejecutivo federal.

¿Por qué no hay mañanera hoy? Desfile militar del 16 de septiembre tiene todo que ver y será el primero de Claudia Sheinbaum

Este 2025 se llevará a cabo el 95 desfile militar organizado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) de México, y en el que participa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cada año el desfile militar cuenta con la participación del presidente o presidenta de México porque, cabe recordar que también en su encargo son comandantes supremos de las fuerzas armadas del Estado mexicano.

Es por ello que este día de desfile militar de 16 de septiembre las actividades de la agenda presidencial como la conferencia mañanera del pueblo se ven interrumpidas.

Por lo que por el desfile militar de hoy 16 de septiembre no hay conferencia mañanera del pueblo.

Es importante resaltar que este 2025, es el primer desfile militar de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

Desfile militar del 16 de septiembre: a esta hora empieza

El desfile militar del 16 de septiembre se lleva acabo cada año en la Ciudad de México (CDMX) donde asisten miles de personas para ver marchar a los miembros de las fuerzas armadas mexicanas.

De acuerdo con lo marcado en la agenda, el desfile militar del 16 de septiembre iniciará a las 10:00 horas de hoy y contará con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La ruta esperada de este desfile militar es: