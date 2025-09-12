El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que suspenderá sus operaciones el próximo martes 16 de septiembre de 2025, pero no te preocupes porque solo será durante 5 horas.

Hoy jueves 11 de septiembre, el AICM emitió un comunicado para notificar a sus usuarios que suspenderá sus operaciones el próximo 16 de septiembre con motivo del desfile aéreo militar.

Cabe recalcar que el desfile aéreo militar, por el que se suspenden las operaciones del AICM, se realizará por la conmemoración del 215 aniversario del Día de la Independencia de México.

AICM suspenderá operaciones el 16 de septiembre por 5 horas; más detalles

A través de redes sociales, el AICM informó que el próximo 16 de septiembre suspenderá sus operaciones durante 5 horas, lo que se prevé que dure el desfile aéreo militar de las Fiestas Patrias.

La suspensión de operaciones en el AICM será de las 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde y se toman estas acciones como medida de seguridad ante el sobrevuelo de las naves que participarán en el desfile.

Esta medida de suspender operaciones fue acordada de manera conjunta entre:

Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM)

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

AICM (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

AICM pide consultar estatus de vuelos pues suspenderá operaciones el 16 de septiembre por 5 horas

Ante la suspensión de operaciones durante el martes 16 de septiembre, el AICM recomendó a los usuarios, que tienen viajes para esa fecha, consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo.

De acuerdo con la información, el horario de algunos vuelos podría ser ajustado así que se recomienda estar en constante revisión para evitar cualquier contratiempo que la suspensión de operaciones en el AICM pudiera ocasionar.