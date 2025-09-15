El Desfile Militar 2025 del 16 de septiembre que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum es otro evento importante durante la celebración de las fiestas patrias 2025.

Luego de que este 15 de septiembre tendrá lugar el primer Grito de Independencia encabezado por una presidenta mujer, el día siguiente Claudia Sheinbaum continuará con las actividades correspondientes.

Por ello nos preguntamos ¿a qué hora va a terminar el Desfile Militar 2025 del 16 de septiembre? el cual tendrá actividades por tierra y aire.

Desfile Militar 2025 del 16 de septiembre terminaría alrededor de las 13:30 horas

Cabe recordar que como años pasados, el Desfile Militar 2025 del 16 de septiembre se espera que tarde alrededor de 3.5 horas por lo que podría terminar entre las 13:30 horas.

El inicio del desfile militar 2025 del 16 de septiembre encabezado por Claudia Sheinbaum tiene una hora fijada de inicio a las 10:00 horas.

Ello coincide con el cierre del espacio aéreo y la suspensión de operaciones de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el cual ha anunciado una suspensión de operaciones aéreas de cinco horas de las 9:00 a las 14:00 horas.

Es decir, las actividades aéreas se van a suspender una hora antes de que inicie el desfile militar y habrá un espacio de minutos desde el momento en el que termine hasta la reanudación de actividades.

¿A qué hora va a retomar actividades el AICM después del Desfile militar 2025 del 16 de septiembre?

Cabe recordar que como parte de los festejos del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México van a haber maniobras aéreas militares basadas en un acuerdo emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil y el cual ya se ha dado conocerá a través de los Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

De esta manera se recomienda a los usuarios que tengan programado un viaje para el 16 de septiembre consultar el estatus de su vuelo con la aerolínea correspondiente.