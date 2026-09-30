Anabel Hernández testificó en un tribunal de Estados Unidos por el juicio de asilo político de José Ulises Bernabé, exjuez vinculado al caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“Mi testimonio como experta en el tema de Ayotzinapa fue llamado por la propia abogada Margot Cowan” Anabel Hernández

Según la presidenta Claudia Sheinbaum, esta declaración judicial respaldó la versión de que los estudiantes nunca ingresaron a la comandancia municipal de Iguala y obstaculizó la extradición del exfuncionario a México.

Por su parte, Anabel Hernández defendió su intervención al aclarar que participó como testigo experta a petición de una abogada defensora y argumentó que se le busca culpar injustamente por las fallas estatales en la investigación por el caso Ayotzinapa.

Anabel Hernández compareció como testigo en juicio por la solicitud de asilo político de José Ulises Bernabé, vinculado al caso Ayotzinapa

Anabel Hernández fue llamada a declarar en Estados Unidos en el marco del proceso de solicitud de asilo político de José Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de Barandilla en la Comandancia Municipal de Iguala la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La periodista señaló que fue citada como “testigo experta” a solicitud de la abogada Margaret Cowan, quien lleva casos pro bono de asilo político para ciudadanos mexicanos en EU.

Esto debido a sus años de investigación periodística sobre los hechos de Iguala y publicaciones como su libro La verdadera noche de Iguala.

“Declaré en esa corte como testigo experto del caso. Mi función no fue declarar a favor de Bernabé García, sino exponer ante la jueza mis investigaciones” Anabel Hernández

Anabel Hernández aclaró que su función en la corte de Arizona consistió únicamente en responder preguntas sobre sus investigaciones periodísticas ante la jueza y las partes, precisando que no acudió para actuar como abogada defensora, parte acusadora ni para determinar responsabilidades penales.

“Yo ni soy abogada de defensa, ni abogada de cargo, ni testigo de cargo contra Ulises Bernabé García. No es a una periodista a la que le corresponde dilucidar o encontrar las respuestas judiciales a un caso como Ayotzinapa” Anabel Hernández

Destacó que su declaración fue solo un elemento dentro de un expediente con más de 60 pruebas documentales (informes del GIEI, documentos de derechos humanos y del propio gobierno mexicano) sobre las cuales la justicia estadounidense resolvió el asilo.

“Estamos hablando de más de 60 pruebas documentales, entre las cuales se encuentra como una más mi testimonio” Anabel Hernández

Aclaró que cuando el Departamento de Seguridad Nacional de EU apeló la resolución inicial, ella ya no fue llamada a declarar.

A pesar de su ausencia en esa segunda fase, un panel de tres jueces ratificó unánimemente el fallo, sumando en total cuatro jueces estadounidenses que avalaron el asilo tras revisar el expediente.

Anabel Hernández rechazó que su participación en juicio de José Ulises Bernabé fue clave para evitar su extradición

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la defensa del exjuez utilizó la declaración jurada de la periodista para sostener la narrativa de que los estudiantes nunca ingresaron a las galeras o separos municipales esa noche.

El Ejecutivo mexicano sostiene que dicha intervención en el tribunal estadounidense favoreció la concesión del asilo político a Bernabé García y contribuyó a frenar el proceso de extradición solicitado por las autoridades mexicanas.

Por su parte, Anabel Hernández rechazó firmemente estos señalamientos y negó que su testimonio haya sido el factor determinante para conceder el asilo político a José Ulises Bernabé García o frenar su proceso de extradición.

Destacó que la propia jueza estadounidense precisó en su fallo que la decisión no se basó en su testimonio, sino en el cúmulo de evidencias reunidas.

“Entonces, adjudicarme que es esta la responsabilidad, se equivoca, porque incluso en el fallo judicial, la propia jueza determinó que no era por mi testimonio, sino por todo el cúmulo de pruebas y elementos, dados incluso por el gobierno de México” Anabel Hernández

Sostuvo que la negativa de las autoridades estadounidenses para extraditar a Bernabé García responde a que el gobierno de México no ha presentado pruebas contundentes ante los tribunales de ese país.

“Entonces la presidenta dice hoy que hay pruebas, ayer que hay pruebas contundentes, pues que al menos, yo no sé si existan, pero para el gobierno de Estados Unidos evidentemente no son contundentes, ni mucho menos, porque no ha concedido la extradición” Anabel Hernández

Anabel Hernández cuestionó que se responsabilice a su trabajo periodístico cuando el exjuez compareció ante la PGR en 2014 y estuvo siete meses libre en territorio nacional antes de viajar a EU en abril de 2015, periodo en el que el gobierno mexicano tuvo oportunidades para aprehenderlo y no lo hizo.

“Si el gobierno de México hubiera querido detenerlo, tuvo dos oportunidades y después pudo haberlo hecho en cualquier otro momento antes de que él se moviera. Siete meses después de los hechos de Ayotzinapa es que él se mueve hacia Estados Unidos” Anabel Hernández