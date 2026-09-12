Personal del Hospital General de México advirtió que podría suspender el servicio del comedor central ante la falta de apoyo y la reducción de trabajadores encargados de preparar y distribuir los alimentos.

Tras la crisis por el brote de salmonella, el personal del comedor central del Hospital General de México exige que se atiendan sus demandas, entre ellas, la de contratar más personas, pues tienen una plantilla muy reducida.

Falta de personal pone en riesgo comedor central del Hospital General; amenazan con suspender servicio por falta de apoyo

Personal del comedor central del Hospital General denunció que operan con una plantilla de 19 trabajadores para atender a alrededor de 2 mil comensales, cuando antes eran alrededor de 60 empleados.

Personal del Hospital General amaga con suspender el comedor central por falta de apoyo (Captura de pantalla)

La vocera del personal señaló que no se están negando a proporcionar alimentos a los residentes ni a otros usuarios del hospital, pero advirtió que no cuentan con la capacidad suficiente para atender la demanda.

En caso de que las autoridades del Hospital General de México no atiendan el caso del comedor central, el personal advirtió que se dejará de operar desde el lunes 14 de septiembre en todos los turnos.

Los trabajadores también rechazaron algunas versiones difundidas sobre las condiciones del comedor. Señalaron que se han utilizado imágenes con IA para mostrar supuestos alimentos en mal estado.

Aclararon que, pese a la información preliminar que se difundió, el brote de salmonella no se dio en el comedor central, sino en el comedor concesionado para dar servicio a los residentes.

El personal del Hospital General comentó que ya se le informó a las autoridades sobre la situación del personal. Advirtió que, si no dan solución, el servicio del comedor central se suspenderá.