La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el análisis de cinco amparos relacionados con el caso de la saxofonista María Elena Ríos, atacada con ácido en Oaxaca.

El pleno de la SCJN resolvió por mayoría no analizar los amparos, por lo que los recursos legales promovidos por los presuntos responsables continuarán siendo revisados por tribunales inferiores.

María Elena Ríos fue víctima de un ataque en 2019 . Hombres ingresaron a su domicilio en Oaxaca y le arrojaron ácido sulfúrico en el rostro y cuerpo, lo que le provocó quemaduras graves.

¿Quién es María Elena Ríos? Activista, saxofonista, comunicóloga (María Elena Ríos vía Instagram)

SCJN rechaza atraer amparos en caso de María Elena Ríos

Pese a que María Elena Ríos esperaba que la SCJN atrajera el análisis de los amparos que han impuesto los presuntos responsables del ataque en su contra, el pleno le cerró la puerta al caso.

La SCJN resolvió no ejercer su facultad de atracción sobre los amparos interpuestos por los acusados, entre ellos el exdiputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal, señalado de ser el autor intelectual.

Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Hugo Aguilar votaron a favor de atraer el caso. Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra se declaró impedida, ya que conoció el caso cuando trabajaba en la FGR.

Tras siete años del ataque, el caso de María Elena Ríos sigue sin resolverse debido a los recursos que han interpuesto la defensa de los acusados, que impide que avance el proceso penal en su contra.

Dado que la SCJN decidió no intervenir, serán tribunales colegiados y jueces federales quienes continúen resolviendo si los acusados obtienen o no alguna protección jurídica dentro del caso.