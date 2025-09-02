La Secretaría del Bienestar ha confirmado que las y los beneficiarios del programa Sembrando Vida recibirán su jornal mensual correspondiente a septiembre 2025 de manera escalonada por inicial de apellido, entre el 1 y el 25 de septiembre.

Este pago se realizará directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Calendario oficial por letra del apellido (1–25 de septiembre de 2025)

A: Lunes 1 de septiembre

B: Martes 2 de septiembre

C: Miércoles 3 y 4 de septiembre

D, E, F: Viernes 5 de septiembre

G: Lunes 8 y martes 9 de septiembre

H, I, J, K: Miércoles 10 de septiembre

L: Jueves 11 de septiembre

M: Viernes 12 y lunes 15 de septiembre

N, Ñ, O: Miércoles 17 de septiembre

P, Q: Jueves 18 de septiembre

R: Viernes 19 y lunes 22 de septiembre

S: Martes 23 de septiembre

T, U, V: Miércoles 24 de septiembre

W, X, Y, Z: Jueves 25 de septiembre

El pago se realiza mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

Este esquema forma parte del bimestre septiembre–octubre 2025, dentro de los programas de Bienestar que incluyen pensiones y apoyos sociales destinados a diversos grupos vulnerables

Sembrando Vida: ¿Cuánto depositan en septiembre?

Cada sembrador o sembradora recibirá un jornal mensual de $6,450 pesos, el mismo que en pagos previos

Recomendaciones para beneficiarios de Sembrando Vida

Consulta el día exacto según tu apellido , para evitar visitas innecesarias al banco.

, para evitar visitas innecesarias al banco. Ten tu tarjeta del Bienestar y una identificación oficial vigente al momento de retirar.

al momento de retirar. Si tienes acceso, revisa tu saldo desde la app del Banco del Bienestar o en cajeros automáticos