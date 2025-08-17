La Secretaría del Bienestar, a través de su titular Ariadna Montiel Reyes, ha aclarado que todos los trámites para las Pensiones o Programas para el Bienestar son gratuitos.

Los apoyos se entregan directamente a los beneficiarios, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, ya que son considerados derechos constitucionales.

Se advierte a la población que la Secretaría del Bienestar no ofrece bonos para mujeres, ni créditos o préstamos, ni tampoco envía mensajes por WhatsApp para promocionar registros o beneficios.

Se exhorta a los derechohabientes a no caer en fraudes y a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales: la página web gob.mx/bienestar, las redes sociales oficiales (@bienestarmx) y la Línea del Bienestar (800 639-42-64).