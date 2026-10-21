La producción de petróleo y gas natural de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue estable y mayor de enero a agosto de 2026, afirmó su titular Juan Carlos Carpio Fragoso.

En su reporte de Resultados para el Bienestar en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 21 de octubre, el funcionario informó que Pemex avanza a la meta de 1.8 millones de barriles diarios con una producción actual estable de 1.76 millones de barriles por día.

En lo que corresponde a gas natural, su producción es 7.5 por ciento más que en 2024 con cuatro mil 916 millones de pies cúbicos diarios.

Pemex: Refinería Dos Bocas incrementó la refinación y redujo importación

Pemex, en voz de Juan Carlos Carpio Fragoso, aseguró que actualmente se está refinando 81 por ciento más petróleo que en 2018.

En el año mencionado se refinaban 612 mil barriles por día y en el periodo de enero a agosto de 2026 el promedio diario fue de un millón 109 mil barriles por día.

La mejora del dato se debió a varios factores, entre ellos la incorporación de la refinería Olmeca o refinería Dos Bocas, así como la refinería de Tula y la estabilización de la producción en otras refinerías.

La producción de gasolinas, diesel y turbosina ha incrementado 186 por ciento con un millón 001 mil barriles por día, en comparación con los 350 mil barriles por día de 2028.

Actualmente 85 de cada 100 litros vendidos por Pemex son procesados en sus propias refinerías, en comparación con 24 de cada 100 en 2018, es decir, la importación se ha reducido a solo 15 por ciento desde un 76 por ciento.

Pemex presume más energía para garantizar electricidad en México

Juan Carlos Carpio Fragoso dijo que con la producción estable de petróleo y gas natural se garantiza que hay más energía para generar electricidad y mover al país.

El funcionario explicó que dijo que además de la producción estable, hay otros puntos y metas en los que se basa su gestión como más inversión para el futuro; menos deuda y más recursos; más petroquímicos y fertilizantes; más refinación y mayor valor agregado.