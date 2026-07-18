Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que continúa con las labores para atender la contingencia en el pozo Krem-1, donde se busca el cierre definitivo de la instalación y la atención médica en Las Choapas.

De acuerdo con la información, en el sitio del pozo Krem-1 ya se instala un nuevo sistema de válvulas y tuberías para contener el flujo del pozo en Veracruz, terminado el proceso, se procederá al taponamiento definitivo.

Pemex avanza en control de la contingencia del pozo Krem-1; brinda atención médica y ambiental

A través de un comunicado, Pemex informó que mantiene un monitoreo permanente alrededor del pozo Krem-1, ante la presencia de gases y riesgo de explosiones. La petrolera ya estaría atendiendo la contingencia.

Pemex atiende contingencia en pozo Krem-1 y brinda atención médica en Las Choapas (Pemex)

Pemex destacó que mantiene comunicación constante con representantes de las comunidades aledañas y autoridades municipales y estatales para coordinar acciones en materia de:

Salud

Seguridad ambiental

Infraestructura vial

Como parte de estas acciones, Pemex desplegó Unidades Médicas Móviles que recorren las comunidades del municipio de Las Choapas. Hasta la fecha, habrían brindado atención a 42 localidades mediante:

Consultas de medicina general

Atención odontológica

Electrocardiogramas

Rayos X

Análisis sanguíneos

Biometrías hemáticas

Finalmente, Pemex reiteró que mantiene el compromiso de concluir la contingencia en el pozo Krem-1 y aseguró que continuará proporcionando atención en lo que concluye el cierre definitivo de la instalación.

La contingencia del pozo Krem-1, ubicado en el ejido Constitución, municipio de Las Choapas de Veracruz, se mantiene desde marzo de 2026 y continúa bajo seguimiento de las autoridades y personal especializado.