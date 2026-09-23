La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados confirmó que pausó la discusión de la denominada Ley Antimemes ante diversos reclamos y posibles cambios al dictamen.

La sesión en Comisiones se encontraba programada para este martes 22 de septiembre a las 17:00 horas; sin embargo, esta se aplazó sin nueva fecha confirmada para su análisis.

¿Qué busca la Ley Antimemes? Diputados buscarán modificar redacción del proyecto

La discusión por la Ley Antimemes, que plantea modificar el artículo 114 Octies y adicionar los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor, fue pausada en la Cámara de Diputados.

La suspensión ocurre en medio de cuestionamientos de diversos sectores sobre las repercusiones de regular el entorno digital y la necesidad de integrar modificaciones aclaratorias al proyecto enviado por la presidenta Sheinbaum.

Cámara de Diputados (Mario Jasso)

La Ley Antimemes tiene como objetivo central armonizar la legislación mexicana con las exigencias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia de propiedad intelectual.

Sin embargo, la propuesta generó preocupación al fijar sanciones económicas de hasta 4.7 millones de pesos para las plataformas de internet que no eliminen contenidos no autorizados o creados con inteligencia artificial.

Ello encendió las alarmas sobre creadores de contenido ante un posible retiro desproporcionado de publicaciones generadas por los usuarios.

Por su parte, representantes de oposición como el PRI y Movimiento Ciudadano, denunciaron que la norma sobrepasa los límites constitucionales y constituye una herramienta de control sobre el discurso público en redes sociales.

Pausan la Ley Antimemes en Diputados ante reclamos y posibles cambios (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Ante esta controversia, se enfatizó que se busca preservar intactas las libertades fundamentales de la ciudadanía y de los medios de comunicación en el procesamiento de toda modificación legal.

El diputado Miguel Ángel Salim, presidente de la comisión dictaminadora, descartó que la Ley Antimemes contemple penas o bloqueos dirigidos a la creación o difusión de sátiras digitales o memes.

El legislador aclaró que se perfeccionará la redacción del proyecto para garantizar certidumbre jurídica a los creadores y precisar las obligaciones de los proveedores de internet, evitando cualquier mecanismo de censura.