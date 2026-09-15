Comisión antibots es la propuesta de Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila, la cual busca evitar la injerencia digital para las elecciones 2027 ante la narrativa distorsionada contra la Cuarta Transformación.

Los diputados de Morena presentaron la propuesta ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para frenar el uso de financiamiento ilícito para cuentas automatizadas que provoquen la desinformación digital.

La Comisión Antibots trabajaría con el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República para garantizar la transparencia del que sería un equipo plural, como explicaron para medios los diputados.

Comisión Antibots: Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila explican propuesta para elecciones 2027

Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila presentaron ante la Cámara de Diputados la propuesta para que los legisladores de diversos partidos integren una Comisión Antibots para las elecciones 2027.

Como explicó de manera inicial Sergio Gutiérrez Luna, la Comisión Antibots busca prevenir las operaciones automatizadas durante el proceso electoral, en contra de cualquier partido político o contra México.

La Comisión Antibots pretende que desde la Cámara de Diputados se investigue pero también se prevenga la intervención extranjera como se habría visto en el caso de Fernando Cerimedo.

Los diputados descartaron que se vayan a investigar cuentas en redes sociales, sólo se pretende ver ecosistemas digitales que pretendan influir en el proceso electoral de 2027, debido a las reglas del mismo.

Y que ante ataques o financiamiento indebidos se presente la denuncia ante la FGR o cualquier autoridad local, así como al INE debido a su obligación de investigar el dinero que genere conversación política.

Comisión Antibots espera discusión en la Jucopo de la Cámara de Diputados

De momento, Sergio Gutiérrez Luna descartó saber quiénes podrían integrar la Comisión Antibots, ya que señaló, apenas se presentó la propuesta para su creación el lunes 14 de septiembre.

Cámara de Diputados (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM / Daniel Augusto)

Jucopo tiene planeado discutir la posible creación el 22 de septiembre -explicó Ricardo Monreal- para decidir si se propondrá ante el Pleno para posteriormente, presentar la Comisión Antibots a cada grupo parlamentario.

Ante cuestionamientos de si no es un poco fuera de tiempo ya que el proceso electoral 2027 ya inició, Sergio Gutiérrez Luna aseguró que todavía es temprano para crear esta Comisión Antibots.