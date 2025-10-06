Movimiento Regeneración Nacional (Morena) finalmente puso freno a la polémica reforma para castigar con hasta nueve años de cárcel a quienes hagan stickers y memes de funcionarios públicos.

Así lo dio a conocer el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien adelantó que no votará por la propuesta de su compañero Armando Corona Arvizu.

“No va a pasar, se lo digo desde ahora. He visto algunas iniciativas que la verdad es que, bueno, para qué le comento”, dijo Ricardo Monreal sobre la polémica reforma contra stickers y memes.

Armando Corona Arvizu, diputado de Morena, (redes sociales)

Reforma contra stickers y memes atenta contra la libertad de expresión, defiende Ricardo Monreal

En opinión de Ricardo Monreal, la polémica reforma contra stickers y memes sería como atentar contra la libertad de expresión, por lo que reiteró que Morena no respaldaría la propuesta del diputado Armando Corona Arvizu.

“No hay que hacer nada que afecte la libertad de expresión. No hay que hacer nada que afecte las garantías individuales. No hay que involucionar en los derechos humanos” Ricardo Monreal

Ricardo Monreal recordó que uno de los principios de Morena es proponer y discutir normas progresistas de más derechos y más libertades, no menos como se propone en la reforma contra stickers y memes.

Por su parte, el diputado Armando Corona Arvizu señaló que retiró la iniciativa para corregirla, pues según él, su mala redacción hizo que se mal entendiera su verdadera intención de proteger la reputación de las personas.