El diputado de Morena, Armando Corona Arvizu explicó la iniciativa contra stickers y memes, sin embargo, culpó a su mala redacción y que se “mal informó”.

“No iba por ese sentido la iniciativa, se malinformó, creo que fue eso”. Armando Corona Arvizu, diputado de Morena

Y es que el morenista presentó una iniciativa en la que propone sancionar con cárcel a aquellas personas que realicen imágenes o videos que tengan como propósito el dañar a un tercero.

Sin embargo, la iniciativa de Armando Corona Arvizu agregaba burlas y acoso a funcionarios públicos, en imágenes que pudieran incluir los memes y stickers, la cual sería castigada por hasta 6 años de prisión.

Armando Corona Arvizu culpa a su mala redacción y que se ‘malinformó’ sobre iniciativa contra stickers y memes

Fue en entrevista con MVS Radio que el diputado Armando Corona Arvizu negó que su intención fuera sancionar por stickers y memes, aunque culpó a su mala redacción, aunado a la desinformación.

Armando Corona Arvizu asumió que fue parte de su mala redacción ya que agregó a los funcionarios públicos, sin detallar quiénes forman parte de dichos servidores, como sería el caso de policías.

Asimismo, Armando Corona Arvizu explicó que el objetivo o el fin de la iniciativa es evitar el crear imágenes sin consentimiento que puedan dañar a grupos como niños y adultos mayores.

Afirmó que no busca limitar la libertad de expresión o afectar a la ciudadanía o a periodistas con esta iniciativa, ya que buscaba atacar la violencia contra la sociedad, no memes o stickers.

Armando Corona Arvizu (armandocoronaarvizu / Instagram)

¿Armando Corona Arvizu va a corregir iniciativa contra stickers y memes? Esto dijo

Pamela Cerdeira también cuestionó a Armando Corona Arvizu sobre si va a volver a presentar la iniciativa contra stickers y memes, lo cual sigue estudiando el diputado de Morena.

El diputado señaló que la iniciativa todavía no se enviaba a comisiones, sin embargo, ya la retiró para corregirla, por lo que todavía se encuentra sopesando si corregirá o se reestructurará en su totalidad.

Mientras que en respuesta a la negativa de Ricardo Monreal para su iniciativa, Armando Corona Arvizu señaló que ya se reunió con el equipo del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Añadió que les explicó también el objetivo de la iniciativa, además de descartar igualmente que verse sobre prohibir stickers y memes, que era como Ricardo Monreal también lo entendió.