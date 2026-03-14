Los senadores del Partido Verde respaldaron el Plan B de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum luego de que la iniciativa fuera rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados.

A través de un comunicado, el Partido Verde destacó que ve coincidencias con el Plan B y está dispuesto a apoyar la propuesta para acabar con los privilegios de los partidos políticos.

Partido Verde respalda Plan B de Sheinbaum; coincide en estos puntos

Tras ser desechada la reforma electoral, Claudia Sheinbaum presentó un Plan B para asegurar que desde estas elecciones intermedias acaben los privilegios y se disminuyan los costos.

Ante la posibilidad de que este Plan B sea enviado al Senado, legisladores del Partido Verde han manifestado su respaldo al Plan B en materia electoral.

Partido Verde ve coincidencias con el Plan B en estos puntos (Redes sociales)

Los puntos en los que coinciden son los siguientes:

Ahorros del presupuesto para que sea destinado a programas sociales que beneficien directamente a la gente

Terminar con el privilegios en el uso del dinero público

Disminuir el presupuesto en los congresos locales de los 32 estados de la República

Establecer topes máximos en sueldos y prestaciones de los legislativos estatales

Reducir el número de los cabildos en todos los municipios del país

Al respaldo se sumó de manera individual Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde, quien afirmó unidad en propósito del Plan B de Sheinbaum para disminuir costos y privilegios en los procesos electorales.