El Órgano de Administración Judicial (OAJ) dio a conocer las fechas en las que se pagará el aguinaldo a los trabajadores del Poder Judicial y se concretará el aumento salarial.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) iniciará el pago de diversas prestaciones a partir del 13 de noviembre. OAJ

Por medio de un comunicado, el OAJ detalló que será a partir del próximo viernes 13 de noviembre cuando diversas prestaciones pendientes para los trabajadores comenzarán a pagarse.

Al dar a conocer las fechas de los pagos, el organismo también resaltó que un grupo específico de empleados del Poder Judicial van a percibir un aumento salarial.

OAJ anuncia fechas de pago de aguinaldo a trabajadores del Poder Judicial

En cumplimiento a los acuerdos de incremento para los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el OAJ informó que durante los próximos días iniciará el pago de prestaciones y el aguinaldo.

En su comunicado, el OAJ detalló que el aumento salarial del 4.5% aplicará únicamente a los niveles 12 al 34 del PJF, y estará incluido en la segunda quincena de noviembre.

Aguinaldo (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Asimismo, explicó que el pago retroactivo correspondiente a dicho incremento se encuentra programado para realizarse durante el próximo mes de diciembre, por lo que se sumará al aguinaldo.

Además, el OAJ detalló que las asignaciones adicionales como el pago por riesgo, el estímulo por antigüedad, la prima vacacional, la ayuda operativa y de despensa, se cubrirán a la brevedad.

Finalmente, el organismo expresó su reconocimiento a los trabajadores del Poder Judicial y reiteró su compromiso de mejorar las condiciones laborales, buscando mayor eficiencia en la atención a los justiciables.

Fechas de pago de aguinaldo y asignaciones

Al informar sobre el pago de aguinaldo y el aumento salarial a trabajadores del Poder Judicial, el OAJ informó las fechas especificas en las que se concretarán dichas garantías.

Sobre el aguinaldo, indicó que la primera parte se va a pagar el 13 de noviembre, mientras que la segunda se va a depositar hasta el 5 de enero de 2027.

En cuanto a las prestaciones, el OAJ estableció que las asignaciones adicionales, el pago por riesgo y el estímulo por antigüedad se entregarán el día 27 de noviembre.

La prima vacacional relativa al segundo periodo se depositará el 15 de diciembre, mientras que la ayuda al personal operativo y la ayuda de despensa serán cubiertas el 4 de diciembre.

Cabe destacar que estos depósitos forman parte de las nóminas extraordinarias programadas para el cierre de 2026 y el inicio de 2027, beneficiando a los trabajadores del Poder Judicial.