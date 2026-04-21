Reino Unido aprobó una ley que prohibe comprar o consumir tabaco a quienes hayan nacido después del 2008, ya que buscan una nueva generación sin humo.

El proyecto de ley para prohibir fumar a quienes hayan nacido después del 1 de enero de 2009, se propuso en 2023 y buscaba que las siguientes generaciones estén libres de la adicción al tabaco.

Asimismo, la ley de tabaco y vapeo prohibe que se usen vapeadores cerca de menores de edad o escuelas en Reino Unido.

Reino Unido prohibe fumar a quienes nacieren después del 2008

Tras dos años de discusión, el parlamento del Reino Unido aprobó prohibir la venta de tabaco a quienes hayan nacido a partir del 1 de enero de 2009; es decir, quienes ahora tiene menos de 17 años.

El gobierno de Reino Unidos buscan prevenir la adicción al tabaco en las nuevas generaciones y así salvar vidas.

También busca que el Servicio Nacional de Salud tenga menos enfermos por padecimientos relacionados con el consumo de tabaco.

Reino Unido (Unsplash)

La ley de tabaco y vapeo busca aumentar la edad legal para fumar en Reino Unido , por lo que cada año podría aumentar un año esta restricción.

La actual edad legal para fumar en Reino Unido son 18 años, pero esta podría aumentar cada año, por lo que las personas nacidas después de 2008 nunca tendrán acceso al tabaco.

El principal propósito es que las nuevas generaciones ya no tengan acceso al tabaco y así conseguir eliminar ese hábito entre personas jóvenes en 2040.

Esta nueva ley permite al gobierno de Reino Unido regular y limitar el uso de cigarros convencionales, electrónicos, varpeadores u otros productos que consuman nicotina.

Día Mundial sin Tabaco (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Reino Unido prohibe el uso de vapeadores cerca de menores

La ley de tabaco y vapeo estipula que no se pueden utilizar vapeadores cerca de menores de edad, así como:

Parques infantiles

Exteriores de hospitales

Escuelas

Reino Unido busca tener más zonas libres de humo, aunque aún se puede vapear en terrazas de bares o espacio públicos al aire libre o naturaleza.