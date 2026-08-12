Andrés Manuel López Beltrán aseguró que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra “bien y contento” en su retiro político.

“Está muy bien… de salud está muy bien, está contento” Andrés Manuel López Beltrán

En entrevista para Ganso Informativo, el hijo de AMLO resaltó que, aunque no quería revelar información del retiro por respeto a los deseos de su padre, sabe que la gente lo extraña.

Por ello, reveló que el expresidente sigue luchando, ahora desde la trinchera de la escritura y “con la disciplina de siempre”.

AMLO está feliz en Palenque, asegura López Beltrán

A pregunta expresa sobre el retiro político de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán aseguró que su papá está en su casa en Palenque, Chiapas, con la disciplina y la rutina de siempre.

“Está efectivamente en su casa en Palenque con la disciplina de siempre, con su rutina de siempre, ahora enfocado a la escritura” Andrés Manuel López Beltrán

Asimismo, dijo saber que la gente genuinamente quiere y extraña a AMLO, por lo que decidió compartir un poco de cómo lleva su retiro político.

En este sentido, Andrés Manuel López Beltrán señaló que AMLO se encuentra muy bien de salud y muy contento “dedicado a lo suyo con la misma energía que siempre ha tenido”.

“Yo sé que a la gente le importa porque la gente genuinamente lo quiere, lo extraña…está muy bien, de salud está muy bien, está contento, dedicado a lo suyo con la misma energía que siempre ha tenido. Siempre ha sido una persona muy activa intelectualmente” Andrés Manuel López Beltrán

Además, reveló que, tras su retiro, “enfocó su tiempo a la escritura, al estudio y eso lo hace muy feliz. Sigue luchando desde otra trinchera”.

Por otra parte, Andrés Manuel López Beltrán aseguró que AMLO goza de buena salud e incluso se ejercita, por lo que ahora físicamente está en mejor forma, con mejor condición física y de salud.