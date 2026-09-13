Miriam Martínez Sánchez fue nombrada Coordinadora Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala, en un acto encabezado por el dirigente nacional Jorge Romero Herrera.

El evento, denominado “Encuentro para Defender a la Patria, Familia y Libertad”, marca el inicio de la estrategia política del partido de cara a las elecciones de 2027.

Los líderes del PAN enfatizaron la necesidad de recuperar el rumbo del estado frente al gobierno actual, priorizando temas como la seguridad, el empleo y la salud.

Miriam Martínez es la coordinadora del PAN en Tlaxcala rumbo a las elecciones 2027

El Partido Acción Nacional (PAN) hizo oficial la designación de la diputada local Miriam Esmeralda Martínez Sánchez como Coordinadora Estatal para la Defensa de la Patria, Familia y Libertad en Tlaxcala.

PAN nombra a Miriam Martínez como coordinadora en Tlaxcala rumbo a 2027 (@AccionNacional / X)

El nombramiento se realizó este 12 de septiembre en un evento realizado en las canchas de Zaragoza, Totolac, ante aproximadamente 10 mil militantes y simpatizantes.

Contó con la presencia del dirigente nacional Jorge Romero Herrera, la secretaria general del CEN, Karen Michel González Márquez, y el dirigente estatal Ángelo Gutiérrez Hernández.

Jorge Romero reveló que Miriam Martínez resultó la mejor evaluada “y por mucho” en un proceso interno en el que participaron al menos otros cinco perfiles.

Aunque la dirigencia evitó formalizar una candidatura debido a los plazos legales, Romero fue explícito al definirla como la figura central y el máximo liderazgo que encabezará la propuesta del PAN para buscar la gubernatura de Tlaxcala en 2027.

El nombramiento de Miriam Martínez como coordinadora en Tlaxcala se realizó en el marco de la conmemoración del 87 aniversario del PAN, evento organizado por el Comité Directivo Estatal que incluyó un festival de paellas.

La dirigencia nacional señaló que el PAN analizará la construcción de coaliciones en las 17 entidades donde se renovará la gubernatura, abriendo la puerta al diálogo y acuerdos con el PRI.

Sin embargo, Jorge Romero enfatizó que en Tlaxcala “bajo ninguna circunstancia” cederán al PRI la posición para encabezar la disputa por la gubernatura.

PAN nombra a Miriam Martínez como coordinadora en Tlaxcala rumbo a 2027 (@AccionNacional / X )

¿Qué dijo Miriam Martínez al ser nombrada coordinadora en Tlaxcala rumbo a 2027?

Miriam Martínez asumió el nombramiento con el compromiso de convertir la inconformidad en organización para “sacar a Morena del Palacio de Gobierno de Tlaxcala”.

Durante su intervención, recordó su vida personal, rememorando a sus padres y el esfuerzo de su madre por sacar adelante a su familia, además de agradecer el acompañamiento de sus hijas en su trayectoria política.

Entre los principales problemas locales señalados para abanderar destacan la inseguridad, la falta de oportunidades para los jóvenes, el desabasto de medicamentos, el empleo precario, la pobreza, el apoyo al campo y la contaminación de los ríos.

Convocó a los panistas a salir a las calles con el objetivo de sacar a Morena y hacer que “Tlaxcala sea para las y los tlaxcaltecas”.

Sostuvo que el partido trabajará para recuperar el rumbo de la entidad, abriendo la puerta a sumar a ciudadanos decepcionados de otros partidos.

En el encuentro también se presentaron los coordinadores distritales y municipales, con el fin de fortalecer la estructura partidista desde cada comunidad y convocar a ciudadanos decepcionados de otras fuerzas políticas.