El presidente municipal de Zamora en Michoacán, Carlos Soto, confirmó que terminó su militancia con el Partido Acción Nacional (PAN), pese a que vienen las elecciones 2027; acusa “mafia” en la dirigencia estatal.

La decisión de Carlos Soto pone en duda su futuro político pues su presidencia municipal está por terminar. Sin embargo, dejó claro que el fin de su presidencia en Zamora seguirá con los proyectos ya planteados.

Carlos Soto se deslinda del PAN; terminará su gobierno en Zamora como prometió

El edil Carlos Soto rompió de forma definitiva con el PAN, luego de que con este partido político ganó dos elecciones para el municipio de Zamora en Michoacán.

Según los argumentos que Soto dio a La Voz Michoacán, además de que buscaban que arremetiera contra el gobierno federal y estatal, que son de Morena, acusó “mafia” en la dirigencia estatal del PAN.

A su perspectiva, no se están tomando en cuenta las opiniones de los militantes del PAN, además de que no se reconoció el trabajo que ha hecho en Zamora como presidente municipal.

Carlos Soto, presidente municipal de Zamora. (@CarlosSotoDelgadoMX)

Asimismo, acusó las estrategias políticas del PAN en Michoacán, recordando que no están enfocados en que la gente les vuelva a tener confianza, sino en únicamente tener presencia plurinominal.

La decisión de Carlos Soto de dejar el PAN se sostiene pese a que él mismo aseguró que solo es un “grupo de mafiosos” los que han tomado el control a nivel estatal.

Por otra parte, el presidente municipal de Zamora aseguró que los proyectos para el municipio siguen hasta que termine su gobierno en 2027, explicando que no necesita tener el respaldo de un partido político para seguir con su trabajo, pues en este segundo sexenio ya no tenía el mismo apoyo al ser militante.

Futuro político de Carlos Soto sin el PAN, queda en duda

Tras darse a conocer la noticia de que Carlos Soto deja la militancia del PAN, su futuro político queda en duda, pues ya no tiene el respaldo de una afiliación política.

Este es el último periodo de Carlos Soto como presidente municipal de Zamora. Sin embargo, el edil no dejó claro qué pasará con su futuro político rumbo al 2027, pues no mencionó si buscará una vía independiente u otro partido.

Lo que Carlos Soto sí dejó claro fue que está “para mucho rato” y que su interés siempre será hacia los ciudadanos más allá de las afiliaciones políticas