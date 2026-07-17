Legisladores integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntas irregularidades en la construcción del Tren Interocéanico.

En la denuncia, los quejosos señalan a Gonzalo López Beltrán como responsable del reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico, al acusar que él fue el único encargado de supervisar la obra.

De la misma forma, en la denuncia por las presuntas irregularidades se señala a la Secretaría de Marina, debido a que la dependencia es la responsable de la operación y administración del proyecto.

Descarrilamiento del Tren Interoceánico (Eduado díaz)

PAN presenta denuncia ante la FGR por descarrilamiento del Tren Interoceánico

El 14 de julio de 2026, el Tren Interocéanico sufrió un nuevo descarrilamiento en el estado de Oaxaca, debido al cual se reactivaron los cuestionamientos en contra del proyecto ferroviario.

Meses atrás se registró un primer antecedente grave, cuando el 28 de diciembre de 2025, también en Oaxaca, tuvo lugar un primer descarrilamiento que dejó un saldo de 14 muertos y 109 heridos.

Ante los hechos ocurridos con el Tren Interoceánico, diputados del PAN presentaron el 17 de julio de 2026 una denuncia ante la FGR en la que acusaron a Gonzalo López Beltrán como el principal culpable de las irregularidades.

“Presentamos una denuncia para que se investiguen los dos descarrilamientos del Tren Interoceánico” Denuncia del PAN

Al advertir que fue el único supervisor de la obra, los legisladores del PAN indicaron en su denuncia que López Beltrán debe ser investigado por lo ocurrido en los incidentes.

La denuncia también incluye a la Secretaría de Marina como responsable de la administración y exige que se investiguen trazos de construcción, obras de rehabilitación y responsabilidades técnicas.

Denuncia del PAN exige llamar a culpables de incidentes del Tren Interocéanico

En su denuncia por las irregularidades en la construcción del Tren Interoceánico que ha provocado 2 descarrilamientos, el PAN exigió que se llame a los responsables para que rindan cuentas.

Sobre ello, la querella establece que a pesar de que se registraron 14 muertes en el primer incidente, ni Gonzalo López Beltrán ni los conductores fueron citados a declarar.