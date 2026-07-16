La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como un simple “incidente” el descarrilamiento registrado el pasado miércoles 15 de julio en el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y aseguró que ya se realizan las revisiones correspondientes.

“Más que descarrilamiento, no cayeron completamente los vagones pero sí fue un incidente, ayer se reportó por parte de la Mariana y se están haciendo las revisiones.” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum restó gravedad al hecho ocurrido en el tramo ferroviario insignia de su gobierno y del anterior, al afirmar que “más que un descarrilamiento fue un incidente” ante los hechos del Tren Interoceánico.

Claudia Sheinbaum detalló que, en paralelo, la empresa responsable del Tren Interoceánico ya entregó observaciones técnicas para aplicar las recomendaciones necesarias.

Claudia Sheinbaum minimiza descarrilamiento del Tren Interoceánico calificándolo como un “incidente”

Claudia Sheinbaum dio sus declaraciones sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, al cual llamó “incidente”, restándole importancia durante la conferencia matutina de este 16 de julio.

Durante su intervención, Sheinbaum explicó que los vagones del tren de carga vacío se movieron pero no cayeron completamente, y confirmó que no hubo lesionados ni afectaciones mayores a la población.

Nuevo descarrilamiento del Tren Interoceánico en la misma zona del accidente de hace siete meses (Redes sociales)

Pese a las imágenes que circulan en redes sociales mostrando el Tren Interoceánico fuera de las vías, la presidenta evitó usar la palabra “accidente” o “descarrilamiento” y centró su mensaje en las acciones de revisión que ya están en marcha.

El suceso se suma a las críticas por presuntos problemas de seguridad y construcción en el Corredor Interoceánico, uno de los proyectos estratégicos del sureste mexicano.

Cabe señalar que el descarrilamiento del Tren interoceánico ocurrió en el mismo tramo donde en diciembre de 2025 se registró un accidente con 14 muertos, lo que reactiva dudas sobre las medidas de seguridad implementadas en el Corredor Istmo de Tehuantepec.