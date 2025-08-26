El Partido Acción Nacional (PAN) lanzará a la diputada federal Kenia López Rabadán para la presidencia de la Cámara de Diputados, en sustitución del diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna.

La noticia sobre Kenia López Rabadán se dio a conocer hoy martes 26 de agosto en la emisión Por la Mañana de de Grupo Fórmula, conducida por Ciro Gómez Leyva y Manuel Feregrino, quienes entrevistaron en ese sentido al presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

En ese contexto, el líder nacional del Acción Nacional dijo confiar el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respetará lo establecido en la ley para la rotación de la presidencia en la cámara baja del Congreso de la Unión.

PAN confía en la palabra de Ricardo Morenal para que Kenia López Rabadán sea presidenta de la Cámara de Diputados

Hoy 26 de agosto, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, dijo confiar la palabra del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, a fin de que la presidencia de la Cámara de Diputados sea ejercida por la diputada Kenia López Rabadán a partir del 1 de septiembre.

En entrevista para Grupo Fórmula, el líder de Acción Nacional señaló esta posibilidad como algo más que un acuerdo, “es la ley”, señaló al ser cuestionado por Ciro Gómez Leyva; “no estamos hablando de un concesión graciosa”, expresó para luego quejarse del cumplimiento de la ley por parte de la denominada 4T.

En este sentido, Jorge Romero dijo confiar en la palabra del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal:

“Así como hay muchas cosas en las que no coincidimos, yo en la persona de Ricardo Morena siempre lo he considerado alguien de palabra. Una persona que entiende lo que dice la ley”. Jorge Romero Herrera

PAN señala como “lo más lógico” que Kenia López Rabadán sea la presidenta de la Cámara de Diputados

Dado lo anterior, el presidente del PAN señaló como “lo más lógico” el que Kenia López Rabadán sea la siguiente presidente de la Cámara de Diputados, debido a un criterio de paridad de género.

“Es una de las figuras más importantes. Tiene muchísima lógica porque ella viene de seguir estando en la Mesa Directiva como vicepresidenta. Tendría toda la lógica del mundo pero tenemos que esperar a ver si hay más compañeros. Forzosamente, tiene que ser mujer, eso sí, porque viene de ser la presidencia titulada por un hombre”. Jorge Romero Herrera

“Nosotros tampoco queremos pecar de ingenuos”, dijo el líder de Acción Nacional ante la posibilidad de un trasvase para que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acumule más legisladores, y así alterar los números en la Cámara de Diputados.

Por su parte, en conferencia de prensa ayer 25 de agosto, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que Morena respetará el acuerdo pactado en este sentido al inicio de la legislatura: