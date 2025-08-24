El PAN se quedaría con la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el segundo año de actual legislatura.

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, confirmó que se respetará la Ley Orgánica del Congreso General y será la segunda fuerza política, en este caso el PAN, la que asuma la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El legislador morenista detalló que la semana que comienza este lunes 25 de agosto continuará el proceso para transferir la dirección de la Mesa Directiva de San Lázaro.

“Todavía esta semana vamos a estar viendo los procesos internos (...) estamos en la idea de respetar lo que dice la ley”, señaló Gutiérrez Luna al descartar la posibilidad de algún tipo de trampa para evitar que el PAN asuma el liderazgo de la cámara baja.

¿Por qué el PAN asumirá la presidencia de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados?

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, la presidencia de la Mesa Directiva se rota en un orden decreciente de fuerzas políticas. Es decir, el primer año le tocó al partido Morena, el segundo le corresponde a la segunda fuerza política, el PAN, y finalmente, le correspondería a la tercera fuerza, actualmente el Partido Verde.

Pero ¿cuándo asumirá el PAN la presidencia de la Cámara de Diputados? al PAN la correspondería el segundo año de la LXVI Legislatura, es decir, del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026.

Previamente, se especuló que el partido Morena podría intentar pasar a algunos de sus diputados al Partido Verde para que supere al PAN en número de legisladores —al pasar de 60 a 72—, para que dicha fuerza política asuma la presidencia en lugar del PAN.

Sin embargo, Sergio Gutiérrez Luna y otros líderes de la bancada se mostraron a favor de que Morena respete la ley.

Congreso General para el inicio del periodo extraordinario en la Cámara de Diputados (Daniel Augusto)

¿Cada cuánto tiempo se rota la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro?

La presidencia de la Cámara de Diputados se elige por un año legislativo, y el titular puede ser reelecto.

El primer año de la legislatura, de septiembre 2024 a agosto 2025, la encabezó el partido Morena.

El siguiente periodo será para el PAN, de septiembre 2025 a agosto 2026.

El último año de la actual legisladora le corresponderá al Partido Verde, de septiembre 2026 a agosto 2027, en caso de que no haya cambios.