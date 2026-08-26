Ricardo Anaya mostró su respaldo a Pancho Pelayo como el candidato principal del PAN para la gubernatura de Baja California Sur en 2027.

A través de un discurso, Ricardo Anaya resaltó la integridad y valentía de Pancho Pelayo, proyectando un escenario de victoria electoral frente a la actual administración.

Anaya fundamenta su optimismo en la sofisticación del electorado local, el cual se distingue por su tendencia histórica hacia la alternancia democrática.

Ricardo Anaya respalda a Pancho Pelayo como posible candidato en Baja California Sur

El senador Ricardo Anaya perfiló fuertemente a Francisco “Pancho” Pelayo Covarrubias como posible candidato del PAN en Baja California Sur.

Describió a Pancho Pelayo como un hombre “honesto”, “valiente” y “echado para adelante”, destacando que es alguien que siempre está pensando en la gente y en cómo ayudar a los habitantes del estado.

Francisco Pelayo (@PanchoPelayoC)

Ricardo Anaya aseguró que el electorado de Baja California Sur es sofisticado, está acostumbrado a la alternancia y que, sin duda, habrá un cambio que le dará la victoria al PAN en 2027.

Argumentó que no existe otro estado en la República con un historial de alternancia política tan marcado, habiendo transitado por gobiernos del PRI, PRD, PAN y actualmente Morena.

Para el senador, esto demuestra que el electorado sabe cambiar cuando es el momento oportuno de hacerlo.

Aseguró que “viene algo extraordinario” para Baja California Sur. Concluyó con la firme convicción de que en 2027 habrá un cambio político y que el PAN ganará la gubernatura del estado.

Pancho Pelayo buscará nuevamente la gubernatura de Baja California Sur, tras perder en 2021

Pancho Pelayo fungirá inicialmente como coordinador del proyecto denominado “Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad”, en espera de que la Comisión Permanente Nacional del PAN defina formalmente la candidatura.

Para la gubernatura de Baja California Sur se registraron entre nueve y diez aspirantes. La decisión de elegir a Pelayo se tomó tras realizar diversas mediciones entre los perfiles interesados.

Pancho Pelayo buscará nuevamente la gubernatura tras competir en el proceso de 2021, elección que perdió frente al actual gobernador de Morena, Víctor Manuel Castro Cosío, por un estrecho margen de aproximadamente siete mil votos.

En su calidad de diputado federal, Pelayo advirtió en La Paz que defenderá el voto ciudadano, asegurando que están listos para “cuidar con la propia vida, si es necesario, la elección de 2027” ante cualquier intromisión externa.

Entre sus principales propuestas para el estado figuran la reducción del IVA del 16% al 10% y la gestión ante la CFE para aplicar la tarifa eléctrica 1F, debido a las altas temperaturas y los constantes apagones que afectan a la región.