Vicente Fox, ex presidente de México está por regresar a la política tal y como lo ha confirmado, pues hará campaña por la oposición en 2027.

Así como Vicente Fox aseguró “ya estoy cabalgando” en esta campaña personalmente por la oposición en 2027, por lo que espera aguantar a sus ya 84 años.

Declaración de Vicente Fox tras la conferencia del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo del martes 25 de agosto, a las afueras de las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Doctores de la CDMX.

🔵 @VicenteFoxQue se prepara para volver a las calles: el expresidente anunció que participará en la próxima contienda electoral para respaldar a los partidos de oposición.



“Ya estoy cabalgando, a ver si aguanto”, lanzó Fox al confirmar que hará campaña para fortalecer a las… — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 25, 2026

“En 2027 los sacamos de Palacio Nacional”: Vicente Fox

Durante su participación en la conferencia del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo, el ex mandatario Vicente Fox afirmó que Morena será sacado de Palacio Nacional en 2027.

“Mexicanas, mexicanos, 2027 lo sacamos de Palacio Nacional. No hay duda”, afirmó Vicente Fox, tras asegurar que existen condiciones para lograrlo a través de la oposición.

Ya que según Vicente Fox perfila que Morena ha perdido respaldo en las urnas, además del desgaste en varios sectores de la población por lo que existe descontento, haciendo llamado a los ciudadanos para participar en las elecciones de 2027.

Palabras de Vicente Fox que se dan en medio del anuncio de Morena para definir parte de su estrategia rumbo a 2027.