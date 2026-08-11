Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata, podría ser detenido luego de volver a faltar el lunes 10 de agosto de 2026 a la audiencia por el presunto abuso sexual contra su hija, cuando ella tenía seis años.

Aunque hasta el momento no se ha emitido una nueva orden de aprehensión y el padre de Dafne Zapata sigue el proceso en libertad, la situación podría cambiar si no se presenta a las próximas audiencias.

El proceso contra Gabriel “N” es aparte de la investigación sobre la muerte de Dafne, ocurrida el 17 de julio en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Padre de Dafne Zapata (Captura de pantalla)

Padre de Dafne Zapata no se ha presentado a audiencias por “seguridad”

Por segunda vez consecutiva, el padre de Dafne Zapata asistió de forma virtual a la audiencia, a pesar de que un juez había ordenado su presencia física en los tribunales de El Mante, Tamaulipas.

La defensa de Gabriel “N” explicó que prefiere seguir el proceso vía Zoom, pues señalaron que existe preocupación por su seguridad, por lo que consideran que no es pertinente asistir de manera física.

El juez Eliseo Sánchez Wong desestimó ese argumento y advirtió que, si vuelve a desobedecer la orden de presentarse en persona, podrían girar una nueva orden de arresto en contra de Gabriel “N”.

El sujeto enfrenta un proceso penal por el presunto delito de abuso sexual agravado en contra de su hija Dafne Zapata. Los hechos denunciados por la madre, Alejandra Quintos, iniciaron en 2019, cuando la menor tenía seis años.