Un juez federal aplazó la audiencia del padre de Dafne Zapata, identificado como Gabriel “N”, por el presunto delito de abuso sexual.

De acuerdo con el juez Eliseo Sánchez, esta decisión tiene lugar luego de que Gabriel “N” cambiara de abogados para su defensa, lo que obligó a realizar ajustes en las fechas para el desarrollo del juicio.

Nueva fecha de audiencia del padre de Dafne Zapata por presunto abuso sexual

El viernes 7 de agosto de 2026, Gabriel “N”, quien sigue un juicio por presunto abuso sexual contra Dafne Zapata, notificó a las autoridades de Tamaulipas que realizó un cambio de abogados.

Ante esta situación, el juez Eliseo Sánchez dictaminó un aplazo en la audiencia para el próximo lunes 10 de agosto de 2026.

El caso Dafne Zapata Quintos da un giro: iba a testificar contra su padre por presunto abuso (Captura de pantalla)

El nuevo equipo de defensa legal de Gabriel “N” presentó una solicitud para que se les concedieran 30 días para conocer todos los detalles del caso, pero esta fue rechazada por el juzgador a cargo.

Padre de Dafne Zapata está obligado a presentarse a audiencia por presunto abuso sexual; se conectaba vía Zoom

Durante el desarrollo de esta audiencia, el juez Eliseo Sánchez advirtió a Gabriel “N” que de no presentarse físicamente el lunes 10 de agosto de 2026, será declarado sustraído de la acción de la justicia.

Es decir, esto activará una nueva orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Tamaulipas con la finalidad de garantizar su comparecencia ante el juez.

Lo anterior, luego de que Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata, se conectara nuevamente vía zoom a la cita judicial, pese a que el proceso ya se ha aplazado hasta en 5 ocasiones.