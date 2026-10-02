La onda tropical número 42 mantendrá lluvias intensas y fuertes en 22 estados de México este viernes 2 de octubre de 2026, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las precipitaciones también estarán relacionadas con los efectos del huracán Rachel, el frente frío número 1, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, una circulación ciclónica y canales de baja presión.

Por su parte, el huracán Rachel, que se degradó a categoría 1, todavía mantiene efectos en las costas de Baja California Sur, donde se prevé oleaje elevado.

¿Qué estados de México tendrán lluvias intensas y muy fuertes por la onda tropical 42?

De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, las lluvias de este viernes afectarán a diversas regiones del país, con precipitaciones de intensas a fuertes en las siguientes entidades:

Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros:

Sinaloa (sur).

Nuevo León (norte y noreste).

Tamaulipas (noroeste y oeste).

Zacatecas (norte, centro y sur).

Coahuila (sur y este).

Guerrero (norte, este y centro).

Oaxaca (norte y centro).

Tabasco (sur y este).

Campeche (norte, centro y sur).

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros:

Nayarit (norte y este).

Jalisco (norte).

Durango (sur).

San Luis Potosí (norte y este).

Michoacán (norte y este).

Guanajuato (sur).

Puebla (sureste).

Veracruz (norte, sur y centro).

Chiapas (sur y norte).

Aguascalientes.

Estado de México (oeste y suroeste).

Yucatán (norte y sur).

Quintana Roo (norte, centro y sur).

Lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros:

Baja California Sur (sur).

Querétaro (norte).

Hidalgo (norte y noreste).

Tlaxcala.

Ciudad de México.

Morelos.

Además, se pronostican chubascos de 5 a 25 milímetros en Colima, Sonora y Chihuahua.

¿Cuáles son los efectos del huracán Rachel en Baja California Sur?

Aunque el huracán Rachel se degradó a categoría 1, continúa generando efectos en las costas de Baja California Sur, donde se prevé oleaje de entre 5 y 6 metros de altura.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, rachas de hasta 220 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora.