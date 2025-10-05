La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, brindó hoy domingo 5 de octubre de 2025 su Primer Informe de Gobierno, al que acudieron un estimado de más de 400 mil personas.

Se trató de un evento conmemorativo de la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrado en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Zócalo abarrotado por el primer informe de Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Claudia Sheinbaum: más de 400 mil personas se reunieron en el Zócalo para el Primer Informe de Gobierno

La Secretaría de Gobierno de la CDMX, informó que más de 400 mil personas acudieron la mañana de este domingo al Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la CDMX.

Precisó que los miles de asistentes, arribaron a la Plaza de la Constitución procedentes de todos los estados del país, así como de las 16 alcaldías que conforman la CDMX.

Al respecto, la Secretaría de Gobierno CDMX destacó que el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum arrojó saldo blanco, derivado de los operativos de seguridad por parte de Policías y personal de Protección Civil que permitieron el desarrolló de un evento sin incidentes.

Como resultado, esto permitió una amplia participación de miles de personas, las cuales se reunieron en el Zócalo de CDMX para escuchar el mensaje y externar todo su apoyo hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, en este su Primer Informe de Gobierno.