Omar García Harfuch afirmó que la llegada de Ernestina Godoy como encargada del Despacho permitirá afianzar mecanismos conjuntos de investigación, intercambio táctico y estrategias federales prioritarias.

Subrayó que la transición ocurre tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, situación que abre un periodo de ajustes internos orientados a mejorar procesos institucionales clave.

Reacomodos estratégicos impulsan mejor cooperación federal, asegura Omar García Harfuch

Los cambios en áreas como Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y Agencia de Investigación Criminal (AIC) buscan optimizar operativos, robustecer capacidades analíticas y consolidar una interlocución directa entre mandos técnicos para agilizar decisiones sensibles.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) observa estos ajustes como oportunidad para modernizar esquemas vinculados a delitos de alto impacto mediante coordinación anticipada, planeación precisa y revisión permanente de riesgos emergentes.

Ernestina Godoy, encargada de la FGR (Ernestina Godoy/ Facebook)

García Harfuch aseguró que la relación previa con la fiscalía fue funcional, característica que permitirá acelerar puentes operativos durante la etapa de reorganización institucional promovida por Godoy.

Destacó que Godoy ha colaborado previamente con integrantes del gabinete de seguridad, elemento que facilitará sinergias inmediatas orientadas a fortalecer investigaciones y respuestas rápidas ante delitos federales.

El secretario recordó que la designación definitiva corresponde al Senado, institución encargada de elegir a la persona titular mediante una terna que deberá analizarse con criterios técnicos.

Mientras avanza el proceso legislativo, Godoy opera como encargada del Despacho y continúa impulsando adecuaciones necesarias para consolidar una fiscalía más eficiente frente a desafíos nacionales.

La expectativa gubernamental es que las modificaciones internas garanticen mayor claridad operativa, reduzcan duplicidades y eleven la capacidad institucional para procesar información estratégica con oportunidad.

Con estos ajustes, el Gabinete de Seguridad busca afianzar una comunicación continua con la FGR, orientada a prevenir delitos, ejecutar operativos rigurosos y fortalecer la confianza ciudadana.

Autoridades federales consideran que la continuidad de proyectos conjuntos garantizará estabilidad operativa y sostendrá resultados en decomisos, detenciones prioritarias y análisis criminal.