El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó el papel de la presidenta Claudia Sheinbaum en los avances que se han tenido en materia de seguridad en México.

“La presidenta Claudia Sheinbaum desde que estaba en campaña definió los cuatro ejes de estrategia nacional de seguridad y son los que se están siguiendo” Omar García Harfuch, secretario de seguridad

Recientemente en su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum informó sobre una disminución del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos, pasando de 86.9 en septiembre de 2024 a 54.5 en octubre de 2025.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

Omar García Harfuch destaca los cuatro ejes que conforman la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Omar García Harfuch precisó que la baja en los homicidios dolosos se debe a la coordinación permanente entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum.

Al ahondar en los resultados de seguridad, Omar García Harfuch señaló que dicha estrategia nacional consiste fundamentalmente en cuatro ejes:

Atención a las causas Consolidación de la Guardia Nacional en la Secretaria de la Defensa Nacional Fortalecimiento en las capacidades en la Inteligencia de Investigación Coordinación con los tres niveles de seguridad

Sobre este último punto, resaltó el hecho de que Claudia Sheinbaum dirige diariamente el gabinete de seguridad de 6 a.m. a 7 a.m., mismo en el que contempla a los gobernadores, secretarios de seguridad, militares, etc.

Omar García Harfuch comentó que todos los días la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene al margen de la incidencia delictiva en cada estado, a fin de brindar las instrucciones pertinentes a cada caso.