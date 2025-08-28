Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció los avances de Michoacán en la lucha contra la extorsión, como parte de la estrategia nacional instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Resultados de la estrategia

Desde el 6 de julio se detuvieron 212 personas en 15 estados, concentrando Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Oaxaca el 84 por ciento de los casos. En Morelia se arrestó a tres personas vinculadas a extorsión y secuestro, asegurando armas y vehículos.

Acciones locales y coordinación

El secretario de Seguridad de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, informó que se realizaron 41 detenciones en el estado con apoyo de unidades especializadas y el gabinete de seguridad, manteniendo operativos activos.

Compromiso con la prevención

Las autoridades federales exhortaron a reforzar la inteligencia y colaboración entre estados y federación. Oseguera Cortés reafirmó su compromiso de continuar las movilizaciones conjuntas para garantizar un México más seguro.