El sábado 26 de enero de 2025, se llevó a cabo el combate entre Omar Chávez y Misael Rodríguez en San Luis Potosí, donde se vivió un gran espectáculo.

La pelea dio mucho de qué hablar pues para empezar estuvo a punto de no realizarse debido a que Omar Chávez no llegó a tiempo a su pesaje y además no dio el peso estipulado, cosa que pasó en octubre del año pasado.

Misael ‘El Chino’ Rodríguez si cumplió con el peso y registró 76.7 kilogramos, pero cuando Omar Chávez se subió a la báscula se pasó por 600 gramos pesando 77.4 kg.

Ante esto, el atleta olímpico, Misael Rodríguez, lo consideró como una falta de respeto por la falta de compromiso del hijo de Julio César Chávez, pero a pesar de eso, la pelea continuó.

Misael Rodríguez derrotó a Omar Chávez

Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, fue derrotado por decisión unánime en su pelea contra Misael ‘El Chino’ Rodríguez, el ex medallista olímpico mexicano.

El combate entre Omar Chávez y Misael Rodríguez fue bastante parejo pero no hubo duda de que el ‘Chino’ fue mejor y mucho más agresivo en el ring.

Ambos peleadores no lograron hacerse daño para llegar al nocaut pero los jueces determinaron a Misael Rodríguez como el ganador con tarjetas de 96-94 97 93 98 92.

Con este resultado, el ‘Chino’ Rodríguez tiene un récord de 15 victorias, siete por nocaut, sin empates y sin derrotas, mientras que Omar Chávez tiene una marca de 42 triunfos, 28 por nocaut, 8 empates y dos derrotas.

Misael Rodríguez habla sobre una revancha con Omar Chávez

El pugilista Misael Rodríguez derrotó a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, por decisión unánime pero a pesar de haber ganado, habló sobre una revancha.

“Que bueno es estar de vuelta, se siente bien triunfar arriba del ring y la verdad que acompañado de toda esta gente me siento muy acobijado, muchas gracias San Luis”, dijo Misael Rodríguez.

“No pues yo no estoy negado a pelear con nadie, yo estoy abierto para la revancha, la verdad es que mi meta está en un campeonato del mundo y es para donde voy”, respondió el ex atleta olímpico sobre una revancha con Omar Chávez.