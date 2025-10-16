El pleno de la Cámara de Senadores aprobó hoy miércoles 15 de octubre la reforma a la Ley de Amparo en lo general, pese al intento de la oposición de bloquear esta iniciativa del ejecutivo.

La discusión de la reforma a la Ley de Amparo en la Cámara de Senadores se atendió como “tema urgente” y, tras la discusión del pleno, fue aprobada con 83 votos a favor y 38 en contra.

✅ Con 81 votos a favor y 37 en contra, se aprueba en lo particular y los artículos reservados, en los términos del dictamen de minuta que reforma la Ley de Amparo. — Senado de México (@senadomexicano) October 15, 2025

El miércoles 15 de octubre, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo luego de siete horas de haber recibido la minuta de la Cámara de Diputados.

Previo a la aprobación, la Cámara de Senadores puso a discusión el tomar la reforma a la Ley de Amparo como un tema urgente y la propuesta recibió 81 votos en favor y 31 en contra.

Pese a que la oposición argumentó que el tema de la retroactividad no se había excluido en la “nueva” propuesta, el senador Javier Corral defendió la reforma y dijo que los cambios a la Ley de Amparo vinieron desde la Camara de Diputados.

La reforma a la Ley de Amparo, que ha causado gran controversia debido al tema de la retroactividad, no fue turnada a discusión en las comisiones del Senado, tras los ajustes de la Cámara de Diputados.

Ya que la reforma a la Ley de Amparo no pasó por la comisiones del Senado, el pleno solo discutió los artículos 128 y 129 de esta ley y el tercero transitorio, que menciona la retroactividad.

Cabe mencionar que Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Cámara de Senadores, anticipó que “no hubo cambios sustanciales”, por lo que la reforma a la Ley de Amparo sí considera retroactividad parcial.