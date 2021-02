Olga Sánchez Cordero encabezó la ceremonia del 104 Aniversario de la Constitución en ausencia de AMLO.

México.- Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, se convirtió en la primera mujer en la historia de México en encabezar la ceremonia por el Aniversario de la Constitución en ausencia del presidente de la República , Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien enfermó de coronavirus Covid-19.

Sánchez Cordero arribó al Teatro de la República en el estado de Querétaro para presidir el 104 Aniversario de la Constitución, lugar en el cual fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo acompañada en el acto por el gobernador Francisco Domínguez Servién.

La propia secretaria de Gobernación compartió una publicación en su cuenta de Twitter donde hacía un llamado a “mantener viva y cercana” la Constitución Política a favor de México.

En representación del presidente @lopezobrador_, encabecé la ceremonia del 104 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, en la cual llamé a mantener viva y cercana la Carta Magna y unirnos en una sola voz, un solo corazón, una sola palabra: ¡México! pic.twitter.com/qpyPHmELBT — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) February 5, 2021

¿Qué dijo Olga Sánchez Cordero en mensaje por Aniversario de Constitución?

Olga Sánchez Cordero acudió en representación del presidente AMLO e inició su discurso enviando un mensaje de solidaridad a las familias mexicanas que han perdido a un ser querido por el coronavirus.

Durante su discurso, Sánchez Cordero destacó que la Constitución Política representa las luchas del pueblo de México por garantizar su soberanía, asegurar su libertad y erradicar tanto las injusticias como las desigualdades, por lo cual aseveró que la “ley suprema” continuaba representando la voluntad del pueblo y por ello valía la pena reiterar tanto su vigencia como actualidad .

En un momento, Sánchez Cordero recordó una vivencia que había tenido al cuestionar a un colaborador cercano sobre su experiencia con la Constitución y se dijo sorprendida con su respuesta, afirmando que todos los ciudadanos debían tener acercamientos con ella para apreciarla y vivirla, sin sentirla ajena.

“Es nuestro deber como servidores públicos”, reiteró la secretaria de Gobernación, quien llamó a reivindicar la Constitución Política dándole vida por los que denominó “más desfavorecidos” porque esta genera equidad y apela a un México “sin sed de justicia social”, indicó.

¿Quién es Olga Sánchez Cordero?

Olga Sánchez Cordero es titular de la Secretaría de Gobernación en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde el 1 de diciembre de 20018. Tiene 73 años de edad y una larga trayectoria jurídica a cuestas.

Fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México entre enero de 1995 y noviembre de 2015. Sus fallos se caracterizaron por ser liberales y progresistas, sin embargo y luego de buscar varias veces la presidencia de la Corte, Sánchez Cordero nunca lo consiguió.

No obstante, la abogada por la UNAM ha hecho historia en otros aspectos de la vida pública en México. Olga Sánchez Cordero fue la primera mujer en ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación en la historia de México y también fue la primera Notaria en la Ciudad de México. Así lo recordó en la mañanera del 5 de febrero en Palacio Nacional: