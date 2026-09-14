Octavio Romero, director del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), atribuyó las críticas a su salario, patrimonio y declaración de bienes a una campaña mediática en su contra.

“La semana pasada me tocó a mi, esta campaña de difamación de algunos medios de comunicación, particularmente Reforma, El Universal y TV Azteca…” Octavio Romero, director del Infonavit

En la conferencia mañanera de este 14 de se septiembre, el director del Infonavit insistió que puede justificar sus bienes y que tiene muchos años trabajando como funcionario.

Octavio Romero también dijo que se puede verificar su salario después de que “inventaron” que ganaba más que la presidenta Claudia Sheinbaum.

Información en desarrollo…