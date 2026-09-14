Octavio Romero Oropeza, titular del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores (Infonavit), salió a aclarar su declaración patrimonial y aseguró que sus recursos son producto de trabajo de 44 años.

“He trabajado durante 44 años de mi vida, inicié mi trabajo en la iniciativa privada… he trabajado y declarado… no resulta ningún misterio que yo pueda tener estos ahorros” Octavio Romero. Infornavit

Octavio Romero Oropeza fue señalado de ocultar su declaración patrimonial al ser clasificada como confidencial por parte del Comité de Transparencia del Infonavit, estatus que se convirtió a público.

Los datos en el foco de la opinión pública tienen que ver con prácticamente todo su patrimonio:

Propiedades

Vehículos

Inversiones

Salarios

Patrimonio de su cónyuge

Octavio Romero aclara que no gana más que Sheinbaum

Octavio Romero, a través del Infonavit, rechazó las declaraciones de que su sueldo estuviera por encima del de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Dijo que como director del Infonavit gana 188 mil 499 pesos y la presidenta de la república gana 191 mil 846 pesos, es decir, él gana tres mil 346 pesos menos que ella.

Octavio Romero Oropeza no se centró en explicar por qué su declaración patrimonial había sido declarada como confidencial.

Conforme a la Ley del INFONAVIT y a la normativa interna que deriva de ella, los trabajadores del INFONAVIT tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial en el periodo comprendido entre los meses de mayo y junio de cada año.



Por ser de una naturaleza jurídica… pic.twitter.com/Vgyx79a1Wp — Infonavit (@Infonavit) September 13, 2026

Octavio Romero justifica patrimonio con 44 años de trabajo: “trabajé en el servicio privado antes de ser funcionario”

Octavio Romero dijo en un video que ha trabajado 44 años de su vida y que en los 16 años en puestos relevantes en el servicio público hizo sus declaraciones conforme a la ley.

También aseguró que 12 años antes de ser servidor público, generó bienes como trabajador en el sector privado.

El titular del Infonavit negó que oculte joyas y otros bienes y calificó como mentiras e imprecisiones las afirmaciones de algunos medios de comunicación.

Enlistó cómo se hizo de algunos bienes como predios en los años ochenta y noventa, y que quedaron registrados con valor de nuevos pesos aunque su valor real es en “viejos pesos”.

Este es el caso de una casa en Tlalpan que adquirió con un crédito hipotecario de Banamex en 2001 y de dos departamentos en Álvaro Obregón de los cuales aún debe parte de uno.