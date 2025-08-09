Te hablamos del expendio de café más antiguo en CDMX que está en el Centro Histórico y con bebidas puramente mexicanas de gran sabor.

Para quienes aman el café hay una joya en pleno corazón de la Ciudad de México.

Este es el expendio de café más antiguo en CDMX que está en el Centro Histórico

Café Equis “La Casa del Café” es el expendio de café más antiguo en CDMX que está en el Centro Histórico y que debes probar.

El negocio tiene la siguiente dirección: Calle de Roldán 16, Centro Histórico de la Ciudad de México, Centro, Cuauhtémoc, 06060, CDMX.

Su horario es de lunes a sábado de 10 am a 2 pm y de 2:30 pm a 5:00 pm.

Su legado de 95 años han hecho de este lugar un referente del café mexicano.

Café Equis es responsable de vender café gourmet a restaurantes y hoteles de la ciudad.

Además de aquellos amantes del café que siempre buscan el mejor producto para su paladar.

Café Equis, el expendio de café más antiguo de CDMX ( @cafeequismx / Instagram)

Chiapas

Veracruz

Oaxaca

El expendio cuenta con café a granel por kilo con estos precios:

Marago: 350 pesos

Oaxaca: 300 pesos

Huatusco-Cordoba: 290 pesos

Genuino de Coatepec: 300 pesos

Caracolillo; 315 pesos

Tipo cubano: 310 pesos

Chiapas: 300 pesos

Turco: 310 pesos

Descafeinado: 320 pesos

Café con azúcar: 270 pesos

Combinado especia: 280 pesos

Regular: 300 pesos

Fuerte: 310 pesos

Especial: 330 pesos

Regular: 300 pesos

Descafeinado: 280 pesos

Crema en polvo: 100 pesos

Además, Café Equis cuenta con un servicio de cafetería en el que ofrece estos productos:

Café americano

Café con leche

Expresso

Expresso cortado

Mocachino

Capuchino

Capuchino con saborizante

Chocolate

Té

Chai Latte

Vainilla francesa con leche

Muffin

Bisquet

En promedio, te puedes gastar entre 25 a 70 pesos en la cafetería, dependiendo de las bebidas y postres que pidas.