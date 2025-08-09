Te hablamos del expendio de café más antiguo en CDMX que está en el Centro Histórico y con bebidas puramente mexicanas de gran sabor.
Para quienes aman el café hay una joya en pleno corazón de la Ciudad de México.
Este es el expendio de café más antiguo en CDMX que está en el Centro Histórico
Café Equis “La Casa del Café” es el expendio de café más antiguo en CDMX que está en el Centro Histórico y que debes probar.
El negocio tiene la siguiente dirección: Calle de Roldán 16, Centro Histórico de la Ciudad de México, Centro, Cuauhtémoc, 06060, CDMX.
Su horario es de lunes a sábado de 10 am a 2 pm y de 2:30 pm a 5:00 pm.
Su legado de 95 años han hecho de este lugar un referente del café mexicano.
Café Equis es responsable de vender café gourmet a restaurantes y hoteles de la ciudad.
Además de aquellos amantes del café que siempre buscan el mejor producto para su paladar.
- Chiapas
- Veracruz
- Oaxaca
El expendio cuenta con café a granel por kilo con estos precios:
- Marago: 350 pesos
- Oaxaca: 300 pesos
- Huatusco-Cordoba: 290 pesos
- Genuino de Coatepec: 300 pesos
- Caracolillo; 315 pesos
- Tipo cubano: 310 pesos
- Chiapas: 300 pesos
- Turco: 310 pesos
- Descafeinado: 320 pesos
- Café con azúcar: 270 pesos
- Combinado especia: 280 pesos
- Regular: 300 pesos
- Fuerte: 310 pesos
- Especial: 330 pesos
- Regular: 300 pesos
- Descafeinado: 280 pesos
- Crema en polvo: 100 pesos
Además, Café Equis cuenta con un servicio de cafetería en el que ofrece estos productos:
- Café americano
- Café con leche
- Expresso
- Expresso cortado
- Mocachino
- Capuchino
- Capuchino con saborizante
- Chocolate
- Té
- Chai Latte
- Vainilla francesa con leche
- Muffin
- Bisquet
En promedio, te puedes gastar entre 25 a 70 pesos en la cafetería, dependiendo de las bebidas y postres que pidas.