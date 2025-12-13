Se ha dado a conocer que la empresa proveedora para el Café Bienestar será Café Tostado de Exportación (Catoex).

Por lo que tras esto te contamos quién es el dueño de Catoex, la empresa proveedora de Café Bienestar.

¿Quién es el dueño de Catoex?

Domingo Muguira Revuelta fue el fundador y dueño de Catoex, la empresa hoy proveedora de Café Bienestar.

Tras la muerte en 2019 de Domingo Muguira Revuelta, sus hijos se mantiene en Catoex, por lo que Mauricio Ricardo Muguira Marenco es accionista y presidente del consejo de administración.

Por su parte, Domingo Muguira Marenco es tesorero del consejo de administración y por último Paulina Muguira Marenco es la apoderada.

¿Qué edad tenía Domingo Muguira Revuelta, el dueño de Catoex?

Al momento de su muerte, Domingo Muguira Revuelta, el dueño de Catoex tenía 80 años de edad.

¿Quién era la esposa de Domingo Muguira Revuelta?

Se desconoce el nombre de la esposa de Domingo Muguira Revuelta.

¿De qué signo zodiacal era Domingo Muguira Revuelta, el dueño de Catoex?

Se desconoce el signo zodiacal al que pertenecía Domingo Muguira Revuelta, el dueño de Catoex.

¿Cuántos hijos tuvo Domingo Muguira Revuelta, el dueño de Catoex?

Domingo Muguira Revuelta, el dueño de Catoex tuvo 3 hijos:

Mauricio Ricardo Muguira Marenco

Domingo Muguira Marenco

Paulina Muguira Marenco

¿Qué estudió Domingo Muguira Revuelta, el dueño de Catoex?

Se desconoce qué estudios tuvo Domingo Muguira Revuelta, el dueño de Catoex.

¿En qué trabajó Domingo Muguira Revuelta, el dueño de Catoex?

Domingo Muguira Revuelta se dedicó toda su vida a la industria del café en Cordova, Veracruz.

Por lo que Domingo Muguira Revuelta fue presidente y fundador de Grupo Sanroke, conglomerado de varias empresas agroindustriales y un parque industrial.

Mismo conglomerado en el cual Domingo Muguira Revuelta fundó Catoex en 1971, empresa que fabrica marcas conocidas como “Los Portales de Córdoba” y ahora proveedora de Café Bienestar.

Domingo Muguira Revuelta, el dueño de Catoex empresa proveedora de Café Bienestar y su nexo con Javier Duarte de Ochoa

A través de una investigación de Periodismo Empower y Aristegui Noticias se ha revelado que la empresa Catoex de Domingo Muguira Revuelta misma que será la proveedora de Café Bienestar tuvo nexos con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

De acuerdo con lo revelado, Catoex pertenece a una familia de empresarios con parentesco con Javier Duarte de Ochoa.

Por lo que en 2013, durante la gobernación de Javier Duarte de Ochoa, junto otros empresarios que incluyen a Domingo Muguira Revuelta con Catoex constituyó la empresa Grupo Empresarial Pertenezco.

Lo que se dice que le permitió a Domingo Muguira Revuelta Muguira la facilidad de obtener contratos públicos y mantener influencia en la región y asegurar un trato preferencial en sus negocios.

Y por lo que hoy la empresa Catoex, proveedora de Café Bienestar vuelve a dar de qué hablar, pues pese a la muerte Domingo Muguira Revuelta Muguira, su reciente contrato se pone en duda.

Luego de que Catoex se convirtiera en la proveedora de Café Bienestar con un contrato que lo beneficiara con 118.7 millones de pesos, y el cual está siendo cuestionado.

Además de que sugiere un posible sobreprecio, pues la proveedora de Café Bienestar cobra alrededor de $14 pesos por maquilar un frasco de 50 gramos de café, mientras que al gobierno federal le cobrará cerca de $19 pesos.