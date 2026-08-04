Gerardo Fernandez Noroña arremetió contra el Partido Acción Nacional (PAN) y acusó que buscan “callar” a la presidenta Claudia Sheinbaum, tal como intentaron hacerlo con Andrés Manuel López Obrador.

“Es una ofensiva, quisieran, hubieran querido callar al compañero presidente López Obrador, ahora quieren callar a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo” Gerardo Fernández Noroña. Senador por Morena

En su transmisión del 3 de agosto de 2026, el senador de Morena calificó de “ignorante” al dirigente panista Jorge Romero, al señalar que la mañanera no es un programa de televisión en el que se pueda exigir derecho de réplica.

En ese sentido, Noroña defendió que las mañaneras de la presidenta de México son espacios informativos y no medios sujetos a censura.

Noroña descarta que a Sheinbaum se le pida derecho de réplica

Noroña, senador de Morena, dijo que Claudia Sheinbaum no es comunicadora ni tiene un programa de televisión para que le pidan derecho de réplica.

De la misma manera, dijo que a Jorge Romero nadie le pide derecho de réplica en las conferencias de prensa a las que convoca.

“La compañera presidenta es la compañera presidenta de la república, no es una informadora, ni está haciendo una tarea en un medio de información. Es una política que es la jefa del Estado mexicano que todos los días esta informando” Gerardo Fernández Noroña. Senador por Morena

Noroña tacha de ignorante a Romero: la mañanera no es un programa de televisión

Noroña dijo que Jorge Romero es ignorante o se hace el ignorante y negó los dichos de Isabel Díaz Ayuso sobre calificar la conferencia mañanera como un programa de televisión.

“El inútil de Jorge Romero… plantea que quiere derecho de replica en la mañanera ¿de qué habla?… toda la derecha que cuestiona la mañanear como si fuera la señora Ayuso… un programa. La mañanera en sentido estricto es una conferencia de prensa… derecho de replica se usa cuando un medio de comunicación está mintiendo…” Gerardo Fernández Noroña. Senador por Morena

Así lo dijo luego de que Jorge Romero ha insistido que la censura es una pieza clave en el proyecto de Morena para instaurar una dictadura y el gobierno decida qué se dice y qué no.

Jorge Romero aseguró Morena quiere controlar las redes sociales, reducir los espacios de libertad, silenciar críticas y controlar la conversación pública.

Como ejemplo, el dirigente del PAN puso dos hechos, la consulta para discutir los lineamientos de protección de derechos de las audiencias y la resolución del INE que ordena al Partido Revolucionario Institucional (PRI) eliminar publicaciones en las que califica a Morena de “narcopartido”.