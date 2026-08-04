Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que su conferencia mañanera sí tiene derecho de réplica y que incluso es replicada todos los días por medios de comunicación y redes sociales, ello ante los dichos de Jorge Romero, dirigente del Partido Acción Naiconal (PAN).

“Ahora están diciendo que la mañanera también tenga su derecho de réplica, todos pueden replicar la mañanera, todos, es más, la replican todos los días. Estoy segura que lo que estoy diciendo aquí va a ser comentario de todo el día, es una replica que están haciendo desde los medios, desde la redes. Este espacio tiene derecho de réplica, lo que no quieren es que el gobierno pueda replicarle a los medios” Claudia Sheibaum. Presidenta de México

Así lo dijo Sheinbaum en la propia conferencia mañanera de este 4 de agosto luego de que el dirigente panista Jorge Romero dijo que la mañanera desacredita a opositores sin tener derecho de réplica.

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